وزير الخارجية: نواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق فى ظل الظروف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 09:32 مساءً - بحث د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مع رئيس مجلس النواب اللبناني هاتفيًا التطورات في لبنان على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية، إن مصر تواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، وذلك على ضوء المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به في الفترة الراهنة.

وأكد ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة ودون إملاءات خارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان وانتخاب رئيس جديد.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس النواب اللبناني دعم مصر المستمر للبنان على المستويين السياسي والإنساني في تلك المرحلة الدقيقة.