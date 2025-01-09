رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى مع المدير الإقليمي لشركة BGI Genomics الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 12:32 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاتفاق على توقيع اتفاقية مع BGI Genomics لإنشاء مركز متخصص في التحاليل الجينية و علوم الجينوم البشري بمنشآت الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع BGI Genomics لتدريب الأطقم الطبية بمنشآت الهيئة على تقنيات المعامل الجينية المتطورة و بناء الخرائط الجينية وتبادل الخبرات مع الخبراء الصينيين في هذا المجال

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية توطين التحاليل الجينية لتحسين الخدمات الصحية وتوفير النفقات ووقت التشخيص واختيار العلاجات الأنسب بناءً على الخريطة الجينية لكل مريض

رئيس هيئة الرعاية الصحية يدعو المدير الإقليمي لشركة BGI Genomics وممثلي الشركة لزيارة منشآت الهيئة لوضع خطة تنفيذية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في الفترة المقبلة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى للاستثمار في الحلول المبتكرة والتوجه نحو عصر الطب الشخصي لتوفير أفضل الرعاية الطبية للجميع تماشيًا مع رؤية مصر 2030

المدير الإقليمي لشركة BGI Genomics: نلتزم بتعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتوطين التحاليل الجينية وتقديم تقنيات مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية في مصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور أموس شيونغ، المدير الإقليمي للمبيعات بشركة BGI Genomics لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد ديفيد داي، مدير المبيعات في مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة BGI Genomics في مجال التحاليل الجينية وتوطين التقنيات الحديثة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء مركز متخصص في التحاليل الجينية داخل منشآت الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مما سيسهم في تقديم خدمات صحية دقيقة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية في مجال الجينات.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم تناول أهمية تدريب الأطقم الطبية في منشآت الهيئة على أحدث تقنيات المعامل المتطورة التي تقدمها شركة BGI Genomics، بهدف رفع كفاءة الطواقم الطبية بما يتماشى مع آخر المستجدات في عالم الرعاية الصحية. وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات بين الهيئة والشركة، وهو ما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية توطين التحاليل الجينية داخل مصر، لما لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية، من خلال تقليل النفقات ووقت التشخيص، بالإضافة إلى القدرة على اختيار العلاج الأنسب لكل مريض بناءً على الخطة الجينية الخاصة به. وأشار الدكتور السبكي إلى أن التحاليل الجينية تمثل خطوة هامة نحو توفير الطب الشخصي، الذي يعتمد على تخصيص العلاجات بناءً على الخصائص الجينية للمريض، مما يسهم في تحسين فعالية العلاج ورفع جودة الرعاية الصحية بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء، دعا الدكتور أحمد السبكي المدير الإقليمي لشركة BGI Genomics وممثلي الشركة لزيارة منشآت الهيئة خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة تنفيذية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بشكل عملي، بهدف تحقيق أقصى استفادة من التعاون بين الجانبين في تطوير الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أموس شيونغ، المدير الإقليمي لشركة BGI Genomics، على التزام شركته الكامل بتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن التحاليل الجينية تعد من أحدث وأهم مجالات الرعاية الصحية التي تسهم بشكل كبير في تحسين دقة التشخيص وجودة العلاج.

وأوضح، أن شركة BGI Genomics تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وأنها على استعداد لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات لتوطين التحاليل الجينية في مصر ودعم تطوير القدرات المحلية في هذا المجال.

وأضاف، أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية سيسهم في تحسين الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، لا سيما في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مما يوفر فرصًا لتقديم خدمات صحية متميزة بناءً على تحليل دقيق للبيانات الجينية لكل مريض.

وأعرب، عن استعداد شركة BGI Genomics للعمل بشكل وثيق مع الهيئة لتحقيق هذا الهدف المشترك وتقديم حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية، الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسئول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.