نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات حاشدة في قبرص اليوم احتجاجًا على زيارة الرئيس الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قبرص مظاهرتين واسعتين، نظمهما مجلس السلام القبرصي، احتجاجا على زيارة رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، وخرجت الأولى عند دوار مطار لارنكا والثانية عند مدخل القصر الرئاسي في نيقوسيا.

وشارك في الفعاليات ممثلون عن مجلس المواطنين الروس والحركة الدولية لمحبي روسيا في قبرص وجمعية الصداقة "القبرصية الروسية".

وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع للاستمرار في الممارسات العسكرية والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكر المتظاهرون تصرفات الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن في فلسطين ولبنان.

وقالوا إن "زيارة الرئيس الإسرائيلي، في إطار عمليات القتل المستمرة، تشكل إهانة للشعب القبرصي، الذي يعاني هو نفسه من تبعات الاحتلال"

وطالب المشاركون في المظاهرة بوقف العمليات العسكرية والقتل الجماعي للمدنيين فورا، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وحظيت الاحتجاجات بدعم شعبي واسع، حيث وحدت مجموعات ومنظمات مختلفة تدعو إلى السلام والعدالة في الشرق الأوسط.