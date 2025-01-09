نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردود فعل عربية وأجنبية على انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه العديد من القادة العرب والأجانب اليوم الخميس، التهنئات والتبريكات لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية.

ومن بين المهنئين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أن "انتخاب عون فتح باب الإصلاح في لبنان".

‌‏كما هنأ الاتحاد الأوروبي الرئيس جوزيف عون، معربا عن تطلعه إلى تشكيل حكومة إصلاح "دون تأخير".

هذا وباركت السفارة الإيرانية لـ "لبنان الشقيق،الشقيق، انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية في ظل أجواء توافقية جامعة"، معربة عن تطلعها إلى "العمل سويا لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وعلى الصعيد العربي، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني المنتخب، معربا عن ثقته بأن "لبنان الشقيق سيتجاوز تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، وصولا إلى التنمية والازدهار"، مشيرا إلى أن "دولة فلسطين تتطلع لتعزيز علاقات الأخوة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبا".

وأعربت الخارجية القطرية عن "تمنيات الدوحة للرئيس اللبناني الجديد بالتوفيق في مهام منصبه، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء"، معبرة عن "تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إنهاء الشغور الرئاسي في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التقدم والتنمية والازدهار".

وأكدت قطر أنها "ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتجدد موقفها الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية".

كما بعث كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عوني، بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.