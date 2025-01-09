نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ تجربة محاكاة لإخلاء المبنى من الموظفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تجربة محاكاة لإخلاء مبنى المديرية في إطار استعدادات مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المديرية لتدريب العاملين على كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ،حفاظًا على سلامتهم ورفع درجة الوعي والإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

وتم اجراء تجربة المحاكاة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا حيث تم اخلاء جميع العاملين والزائرين بالمبنى.

وأشار الصبروط إلى أن تجربه الإخلاء هذه تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في حاله الطوارئ.

وعقب الإخلاء نبه وكيل الوزارة على العاملين بضرورة الإلتزام بالضوابط أثناء الإخلاء حفاظًا على سلامتهم ونقل الصورة والخبرة كاملة إلى ذويهم تحسبا ًلأي طارئ وتمنى لهم السلامة.

أشرف على عملية محاكاة الإخلاء إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة،الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الشباب.

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