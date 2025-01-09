نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025: أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 يناير 2025، والتي تتزامن مع أول أيام شهر طوبة، موضحة أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى يوم السبت المقبل.

الطقس اليوم

تشير التوقعات إلى طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. سيكون الدافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما ستسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تصل إلى 22 درجة مئوية.

لكن، في ساعات المساء والصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة لتصبح شديدة البرودة، مع احتمالية الصقيع على المزروعات في مناطق مثل شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية متوقعة على مناطق من محافظة مطروح ، قد يصاحبها حبات برد في فترات متقطعة.

متوقعة على ، قد يصاحبها في فترات متقطعة. الشبورة المائية ستكون كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الطقس المتقلب خلال الساعات القادمة، حيث تتعرض البلاد لعدة تقلبات جوية بسبب عبور منخفض جوي، مما يؤدي إلى سقوط أمطار على عدة مناطق.

كما طالبت المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانخداع في الدفء النهاري، مؤكدة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل.

حالة البحرين:

البحر الأبيض المتوسط : حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج من 0.5 متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج من والرياح السطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: