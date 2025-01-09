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أحمد جودة - القاهرة - شهادة البكالوريا المصرية: نظام تعليمي جديد يعيد صياغه الثانوية العامة بمواصفات دولية(تفاصيل مثيرة)..شهادة البكالوريا المصرية البديل الجديد للثانوية العامة.

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نظام البكالوريا المصرية الجديد إليك التفاصيل

في خطوة تعكس رؤية جديدة لتطوير التعليم الثانوي في مصر، كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، البديل المنتظر لنظام الثانوية العامة التقليدي.

من المقرر تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، كما أكد الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما وجه مدبولي بطرح النظام للنقاش المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ماذا تعرف عن شهادة البكالوريا المصرية؟ الفلسفة والأهداف

√حيث يستند النظام الجديد إلى عدة محاور:

•تطوير المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين.

•تعزيز التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.

•تقديم فرص تقييم مستمرة وتقسيم المواد على عامين.

• توفير اعتراف دولي بالشهادة وفرص امتحانية متعددة سنويًا.

وزير التعليم

مراحل النظام الجديد البكالوريا المصرية الجديدة

ينقسم النظام إلى مرحلتين:

1. المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): تشمل مواد أساسية تدخل ضمن المجموع، مثل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

كما تشمل مواد خارج المجموع، مثل: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

2. المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي): يختار الطالب تخصصًا للدراسة، مثل: الطب وعلوم الحياة (الرياضيات، الفيزياء).

الهندسة وعلوم الحساب (الكيمياء، البرمجة). الأعمال (محاسبة، إدارة أعمال).

الآداب والفنون (علم النفس، لغة أجنبية ثانية). تفاصيل الامتحانات والمجموع يحصل الطلاب على فرصتين سنويًا للامتحانات، الأولى مجانية، والثانية برسوم قدرها 500 جنيه.

تحتسب درجة كل مادة من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.

تُسجل جميع محاولات الطالب وترسل إلى مكتب التنسيق.

خيارات إضافية ومسارات متعددة نظام البكالوريا المصرية

يمكن للطلاب دراسة مواد إضافية بعد الانتهاء من المسار الأساسي، بما يسمح بتعدد المسارات الدراسية، مع تحديد حد أقصى للدراسة في المرحلة الرئيسية بأربع سنوات.

نقلة نوعية في التعليم تمثل شهادة البكالوريا المصرية نقلة نوعية تهدف لتطوير نظام التعليم الثانوي، مواكبةً للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات سوق العمل.