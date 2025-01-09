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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمود فارس إنه مبهور تمامًا بكل ما شاهده في الأقصر، والتي تعتبر من أهم المدن السياحية في العالم، حيث أنها وبلا منازع تضم عدد كبير من الآثار التي تحكي عن عظمة حضارة قدماء المصريين أجدادنا العظماء.

وقال فارس في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن العظيمة أم كلثوم قالت: «احنا اللي علمنا الحجر يكتب معالم الانتصار»، وقال الدكتور زاهي حواس: «نحن نمتلك حضارة راقية للغاية والدليل هو الكشف الأثري الذي نعلن عنه اليوم»

وأضاف فارس إن الكشف الأثري الذي شهده مع الدكتور زاهي حواس يعتبر من أجمل الاكتشافات التي شهدتها مصر منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، حيث أن الكشف ملكيًا ولعدد كبير من المقابر كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي.

الوحش طلع من الأقصر... الفنان محمود فارس: «علمنا الحجر يكتب معارك الانتصار»

وحرص الفنان محمود فارس على التجول في معابد الكرنك، حيث قام بتصوير العديد من اللقطات وعمل بث مباشر وذلك كنوع من الترويج للكشف الأثري وكذلك للأقصر.

والتقطت بوابة دوت الخليج الإلكترونية العديد من اللقطات للفنان داخل معابد الكرنك والتي تُظهر مدى ما يمتلك من شغف حول التراث والآثار، وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال الشهير الذي ألقاه الفنان في فيلم «محمد حسين» على الفنان محمد سعد لما قال: «هو الوحش منين؟»، حيث ألقينا على الفنان السؤال فأجاب: من الأقصر.

الكشف الأثري

وعن الكشف الأثري في الأقصر فهو أهم كشف ملكي منذ كشف مقبرة توت عنخ آمون، والذي قال عنه الدكتور زاهي حواس إن البعثة كشفت عن جزء من أساسات معبد الوادي الذي كان يقع عند مشارف الوادي وهو بوابة الدخول الرئيسية للمعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت المسمى "جسر جسرو" والذي يعد أجمل المعابد الفرعونية على الإطلاق.

وأشار حواس إلى أن البعثة عثرت على عدد كبير من نقوش معبد الوادي والتي تعد من أندر وأجمل نماذج فن النحت في عصر الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث، والتى لا يوجد مثيل لها في المتاحف المصرية سوى نماذج قليلة في متحفي الأقصر والمتروبوليتان، وتعد مجموعة النقوش الملكية المكتشفة حديثًا هي الأكمل على الإطلاق من بقايا معبد الوادي والذي تعرض للهدم خلال عصر الرعامسة والأسرة التاسعة عشرة.

وأكد حواس أن البعثة عثرت علي عدد من المقابر الصخرية من عصر الدولة الوسطى (٢٠٥٠ – ١٧١٠ قبل الميلاد)، وكشفت بموقع معبد الوادي عن التسلسل التاريخي للموقع والذي بدأ إشغاله في عصر الدولة الوسطى وإستمر حتى بداية الأسرة الثامنة عشرة عندما أمر المهندس الملكي سنموت بوقف الدفن في المنطقة وإختاره لها كموقع لتشييد معبد الوادي وجزء من إمتداد الطريق الصاعد الذي يربط بين معبد الوادي والمعبد الجنائزي. قام سنموت بدفن هذة الجبانة أسفل كميات كبيرة من الرمال وذلك ضمن أعمال تمهيد الموقع لتشييد معبد الوادي.

وأضاف حواس أن البعثة عثرت علي عدد من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الأسرة الدولة الوسطى وعثر بها على عدد من القطع الأثرية المهمة ومنها موائد القرابين المصنوعة من الفخار وعليها مجسمات للقرابين من خبز ونبيذ ورأس وفخذ الثور، وتعد هذة الموائد من الأثار المميزة لعصر الدولة الوسطى.

واوضح أنه تم الكشف ايضا عن عدد من أبيار الدفن من عصر الأسرة السابعة عشرة (١٥٨٠ – ١٥٥٠ قبل الميلاد) المنحوتة في الصخر والتي تعود لعصر الأسرة السابعة عشرة وعثر بداخلها على عدد من التوابيت الخشبية بالهيئة الإنسانية والتي تعرف بالتوابيت الريشية وهي المميزة لعصر الأسرة السابعة عشرة ومن أهم تلك التوابيت تابوت لطفل صغير مغلق وموثق بالحبال والتي لا تزال على هيئتها منذ دفنها قبل ٣٦٠٠سنة. وبجانب تلك التوابيت تم العثور على حصير ملفوف لا يزال بهيئتة المكتشف عليه وتعد البعثة حاليًا برنامج خاص لترميمة ونقله للعرض بمتحف الحضارة، حيث قامت البعثة المصرية بنقل واحد من أهم مكتشفاتها وهو سرير من الخشب والحصير المجدول إلى متحف الحضارة في موسم الحفائر الماضى ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ والذي يعود إلى تلك الفترة وكان يخص أحد حراس الجبانة حيث عثر عليه في حجرة صغيرة مخصصة لإعاشة حرس الجبانة.

وأشار "حواس" إنه تم العثور على أقواس الرماية الحربية واحد من المكتشفات المهمة للبعثة المصرية والتي تشير إلى وظيفة أصحاب هذة القبور وخلفيتهم العسكرية وكفاحهم لتحرير مصر من الهكسوس.كما تم العثور علي مقبرة المدعو جحوتي مس، المشرف على قصر الملكة تتي شيري الجدة الكبرى لملوك الأسرة الثامنة عشرة التي توصف بالعصر الذهبى للحضارة المصرية القديمة.

وكشفت البعثة عن مقبرة المشرف على قصر الملكة تتي شيري جدة الملك أحمس محرر مصر من الهكسوس وأم والده الملك سقننرع أول ملك شهيد في حرب الكفاح والتحرير من أهم الإكتشافات الأثرية التي تلقي كثير من الضوء على تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر والتي لم يعثر لها على كثير من الأثار، وتؤرخ المقبرة بالعام التاسع من حكم الملك أحمس الأول (١٥٥٠ – ١٥٢٥ قبل الميلاد) كما أكد التاريخ المكتوب على اللوحة الجنائزية لجحوتي مس التي عثر عليها بالمقبرة.

تخطيط المقبرة

المقبرة لها تخطيط بسيط عبارة عن حجرة مربعة منحوتة في الصخر تتقدمها مقصورة من الطوب اللبن المكسو بطبقة من الملاط الأبيض ولها سقف مقبي. وداخل حجرة المقبرة عثر على بقايا رسوم ملونة باللون الأحمر على طبقة من الملاط الأبيض.