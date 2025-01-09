نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة إلغاء اختبارات نصف العام لتلاميذ أولى وثانية ابتدائي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مايتداول عبر صفحات السوشيال ميديا من إلغاء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الاكتفاء بالتقييمات.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، إن مايتداول عن إلغاء امتحانات أولى وثانية ابتدائي، شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المتحدث، أن اختبارات نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ ١٦ يناير المقبل، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، والجدول المعد من قبل المديريات التعليمية.



جدير بالذكر، تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي، بداية من السبت المقبل الموافق 11 يناير، فى جميع أنحاء الجمهورية.