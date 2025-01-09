نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" يرصد شرح تفصيلي لنظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا المصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتسائل عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية حاليا، المقرر أن يطبق على ابنائهم نظام البكالوريا الجديد" بديل الثانوية العامة"، عن التفاصيل الكاملة للنظام الجديد.

يقدم "دوت الخليج" شرح تفصيلي لنظام الثانوية العامة الجديد تحت مسمى "البكالوريا المصرية" في هذا التقرير:



١ـ النظام الجديد سيكون عبارة عن مرحلتين وهم المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

٢ـ المرحلة التمهيدية ستكون لطلاب الصف الأول الثانوي، وفي هذه السنة سيدرس الطالب كل المواد الأساسية ( التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي)، ومواد خارج المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

٣ـ المرحلة الرئيسية للصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

٤- بالصف الثاني الثانوي سيدرس الطالب المواد الأساسية في جميع التخصصات مثل اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، وسيكون هناك مواد تخصصية الطالب سيختار تخصص واحد فقط، فمن الممكن للطالب أن يقوم باختيار تخصص الطب وعلوم الحياة (الرياضيات/ الفيزياء)، أو تختار الهندسة وعلوم الحساب (الكيمياء / البرمجة)، أو تخصص الأعمال (محاسبة/ إدارة أعمال)، أو تخصص الآداب والفنون (علم النفس/ لغة أجنبية ثانية)، وبالتالي الطالب في الصف الثاني الثانوي سيدرس أربع مواد منهم الثلاثة الأساسيين مع تخصص من التخصصات ويصبح الإجمالي أربع مواد.

٥ـ مرحلة الصف الثالث الثانوي وهذه ستكون مرحلة رئيسية بها مواد أساسية وهي مادة التربية الدينية بس، بالإضافه إلى مواد تخصصية وهي تخصص الطب وعلوم الحياة (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، وتخصص الهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

٦ ـ في الصف الثاني الثانوي سيكون هناك فرصتين للامتحان، في شهر مايو وشهر يوليو، بمعني سيدخل الامتحانات في شهر مايو مجانا.

٧ـ في حال إذا الطالب أراد تحسين مجموعة في مادة ما، يستطيع أن يدخل المادة مرة أخرى في شهر يوليو ، بمقابل دفع 500 جنيه على الماده، ويستطيع الطالب تطبيق التحسين في كل المواد، في شهر يونيو للصف الثاني الثانوي وفي شهر أغسطس للصف الثالث ثانوي.

٨ـ لكل مادة من مواد البكالوريا السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

٩- الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلتين الرئيسيتين ثانية وثالثه ثانوي سيكون 4 سنوات بخلاف أولى ثانوي.

١٠ـ النظام سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام المقبل.

