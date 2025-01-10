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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يقترب من التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور: اتحاد الكرة يقترب من التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة التحكيم.. ودعم منتظر للأندية الشعبية

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الخبير الأجنبي سيكون متواجد لرئاسة لجنة الحكام بدايًة من شهر فبراير".

وأضاف:" هناك استياء داخل اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي بشأن القيد، وهناك أعضاء ترى أن ذلك ليس من ضمن اختصاصات النادي الأهلي".

وأكمل:" اتحاد الكرة قد يسمح بفتح القيد للأندية الشعبية حال دفع 50% من قيمة الديون وتقديم شيكات لباقي المبالغ".

واستطرد:" تقريبًا كل الأندية الشعبية عليها ديون للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد يحاول وضع تسهيلات للأندية الشعبية".

واختتم: "الدولة المصرية في طريقها لدعم الأندية الشعبية ومساعدتها على الأعباء المالية"

