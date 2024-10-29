شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ام بي سي مصر 1 و 2 على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ارتفع معدل البحث عن تردد قناة ام بي سي مصر 1 و 2، حيث يعتبر تردد قناة MBC Masr1/ 2 HD من بين القنوات التي تزايد البحث عنها، وذلك بعدما اقتحمت القناة مجال الرياضية مؤخرا وذلك من خلال برنامج ابراهيم فايق ونقلها للعديد من فعاليات موسم الرياض، كما ان القناة تحتوى علي مجموعة من البرامج الاخبارية الهامة التي يقدمها ابرز الاعلامين في الوطن العربي لنقل الاخبار لحظة بلحظة للمشاهد، وسوف نتناول الأمر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز.

تردد قناة ام بي سي مصر 1 و 2

هناك الكثير من المشجعين يريدوا التعرف علي تردد قناة ام بي سي مصر 1 و 2، حيث قد أعلنت قنوات MBC masr 2 إذاعة مباراة الأهلي والعين الاماراتي في كأس كونتيننتال، تلك البطولة الجديدة التي يشارك فيها بطل مصر وافريقيا “الأهلي” وبطل الإمارات وآسيا “العين”، وتقام المباراة التي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثامنة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ويكون التردد كما الاتى:

تردد قناة mbc مصر الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد القناة: 11823.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة على القمر الصناعي نايل سات: HD.

تردد قناة mbc مصر الجديد على القمر الصناعي عرب سات 2024

تردد القناة: 11919.

معامل استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل ترميز: 27500

جودة القناه : HD.

تردد قناة ام بي سي مصر 2

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز تردد قناة ام بي سي مصر 2 على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات كما الاتى من خلال السطور القادمة:

تردد قناة MBC Masr 2 HD علي القمر الصناعي النايل سات

التردد علي القمر الصناعي النايل سات: 12322

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC Masr 2 HD علي القمر الصناعي العرب سات