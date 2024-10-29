وصول حافلة الأهلي لاستاد القاهرة لمواجهة العين في كأس انتر كونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - وصلت حافلة فريق الأهلي إلى إستاد القاهرة لخوض مباراة العين الإماراتي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في كأس انتر كونتيننتال، وقام الجهاز الفني ولاعبي الفريق بمُعانية أرض الملعب قبل بدء عمليات الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة.

ويحل العين ضيفاً على الأهلي في استاد القاهرة الليلة في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية ، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

وتوج الأهلي بطلا للسوبر المصري في دولة الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي ، وسيحصل الفائز من مواجهة الاهلى والعين على مليوني دولار، أما الخاسر سيحصل على مليون دولار.

ويقود مباراة الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة ، ويتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويلعب الفريقين وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.