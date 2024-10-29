الذهب يحوم قرب ذروة قياسية
حامت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية اليوم، وسط ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأمريكي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأوقية الأربعاء الماضي.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة إلى 2768.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 34.0875 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1047.05 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1228 دولارًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يحوم قرب ذروة قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.