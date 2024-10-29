الذهب يحوم قرب ذروة قياسية

الذهب يحوم قرب ذروة قياسيةحامت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية اليوم، وسط ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأوقية الأربعاء الماضي.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة إلى 2768.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 34.0875 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1047.05 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1228 دولارًا.