انت الأن تتابع خبر لو جوزك بيقولك يا عجوزة؟!.. طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة واستعادة نضارتها بخطوات سهلة في البيت جربيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة باستخدام المكونات الطبيعية من أكثر الاتجاهات شيوعا، حيث يقدم لبان الدكر، أو الكندر، كواحد من هذه العلاجات القديمة التي تعود فوائدها إلى قرون من الاستخدام، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، يعد لبان الدكر من الخيارات الفعالة لإضفاء الحيوية والإشراق على البشرة، في هذا المقال، ستتعرفين على كيفية تحضير ماسك لبان الدكر لتفتيح البشرة ومنحها إطلالة صحية، بالإضافة إلى الخطوات السهلة لصنعه في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.

مكونات كولاجين لبان الدكر

لصنع كولاجين طبيعي من لبان الدكر، أنت بحاجة إلى مكونات بسيطة وفعالة تتميز بخصائصها المفيدة لبشرتك، وتشمل:

ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة من جل الصبار

بضع قطرات من فيتامين E

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

خطوات تحضير الوصفة

لتحضير هذا المزيج الطبيعي للحصول على بشرة مشرقة، اتبعي الخطوات التالية بسهولة وسرعة:

طحن لبان الدكر: ابدئي بطحن لبان الدكر ليصبح مسحوقا ناعما، ثم امزجيه مع جل الصبار جيدا.

خلط الزيوت: أضيفي زيت اللوز وزيت الزيتون إلى خليط لبان الدكر والصبار وقلبي المزيج حتى يتجانس.

إضافة المكونات الأخرى: أضيفي عصير الليمون وفيتامين E وامزجي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

الاستخدام: ضعي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بلطف بالماء الفاتر.

الترطيب: يمكنك ترطيب بشرتك بالقليل من زيت الزيتون بعد غسل الماسك لضمان نعومة ولمعان يدومان.

أهمية الكولاجين الطبيعي بمكونات منزلية