انت الأن تتابع خبر «فوائد روعة وبرخص التراب!!»..فاكهة مهملة بسعر التراب في مصر تمنع ارتفاع السكري وتقضي على الامساك والسرطان وتعتبر الحل الأقوى والأمثل لـ "هشاشة العظام"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التين الشوكي فاكهة شعبية في مصر يستمتع بها الناس حقًا خلال فصل الصيف، ينمو من أوائل يوليو إلى منتصف أغسطس، في مصر، يطلق عليه بعض الناس “فاكهة الفقراء”، هذه الفاكهة خاصة لأنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ويمكنك صنع زيوت باهظة الثمن منها، تساعد هذه الزيوت في الحفاظ على نعومة البشرة، ومنعها من التجاعيد، وتساعد الناس على الظهور بمظهر أصغر سنًا.

فوائد التين الشوكي

تحتوي هذه الفاكهة على مزيج خاص من المواد المفيدة التي تساعد في الحفاظ على صحتك، فهي تحتوي على الكثير من فيتامين سي وفيتامينات من عائلة ب ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس، كما تحتوي على الألياف، وهي مفيدة لمعدتك، كل هذه الأشياء مجتمعة تساعد جسمك على البقاء قويًا ويمكن أن تساعدك على منع الإصابة بالأمراض.

علاج السكري

قد يكون تناول الصبار مفيدًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، يعتقد خبراء التغذية الأذكياء أن هذا يرجع إلى الجزء الخاص من نبات الصبار، عندما يأكله مرضى السكري، يظل مستوى السكر في الدم لديهم أكثر توازناً.

فوائد التين الشوكي للعظام