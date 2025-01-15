نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشاركة الجامعة العربية في الدورة 44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير/ أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وعضوية كل من وزير مفوض/ نسيمة شريط - مديرة إدارة الإعلام، ووزير مفوض / رائد جبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات، في أعمال الدورة 44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، المنعقدة يومي 15 و16 يناير 2025 في الحمامات بتونس، بمشاركة ممثلي هيئات الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.



وفي هذا الاطار، القى السفير خطابي كلمة أكد فيها على الدور الحيوي والفعال الذي يقوم به اتحاد اذاعات الدول العربية في تعزيز وإغناء العمل الإعلامي العربي المشترك وخاصة في نطاق توجهات مجلس وزراء الاعلام العرب، منوها بما يقوم به من نشاطات وفعاليات لا سيما فيما يتعلق بالتبادل الإخباري والبرامجي و، تدريب الكفاءات الإعلامية للدول الأعضاء، وبناء الشراكات المهنية مع المنظمات العاملة في المجال السمعي البصري، فضلا عن مواكبة متطلبات التطور الرقمي والتكنولوجي.

وأكد خطابي أن جامعة الدول العربية حريصة على تعزيز التعاون مع اتحاد اذاعات الدول العربية على غرار التعاون الوثيق القائم مع باقي الاتحادات المهنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدا بتغطية الاتحاد المتميزة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد شهدت أعمال الدورة المصادقة على التقرير السنوي 2024، وتقرير وتوصيات المجلس التنفيذي، ومؤتمر الاعلام العربي في دورته الرابعة. كما سينظم خلال هذه الدورة، جلسات نقاشية حول دور الإعلام في مواجهة الأخبار الزائفة والتضليل، والإذاعة والتلفزيون في الزمن الرقمي والبث متعدد المنصات.