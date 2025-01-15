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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين تهنئ زاهى حواس بمناسبة زفاف ابنه

الفنانة إلهام شاهين هنأت عالم الآثار المصري د. زاهي حواس بمناسبة زفاف ابنه كريم، وأعربت عن سعادتها بهذه المناسبة ووجهت التهاني للعروسين عاليه وكريم، متمنية لهما السعادة.

نشرت شاهين مجموعة من الصور أثناء حضورها حفل الزفاف، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت المنشور بالتعليق التالي:

"ألف مبروك زفاف عالية وكريم نجل د. زاهى حواس عالم الآثار ووزير السياحه والآثار الأسبق.. ربنا يسعد العروسين ويفرحك بأولادهم د. زاهى".

أحدث أعمال إلهام شاهين

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة إلهام شاهين في بطولة مسلسل "سيد الناس"، الذي يشاركها فيه الفنان عمرو سعد وعدد كبير من النجوم.

المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية التي تدور أحداثها في إطار من الإثارة والتشويق، ومن المتوقع أن يُعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل، حيث يُعد "سيد الناس" واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم، نظرًا لتناوله قضايا اجتماعية متنوعة مع تقديم حبكة مشوقة، مما يجعله محط أنظار الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل سيد الناس

جدير بالذكر إن مسلسل سيد الناس يضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، عمرو سعد، خالد الصاوي، أحمد فهيم، أحمد رزق، عماد زيادة، وغيرهم من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.