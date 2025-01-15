طريقة عمل سندوتش الطحال: وجبة تقليدية بمذاق مميز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:57 مساءً - هل تبحث عن وصفة دافئة ومميزة لأيام الشتاء الباردة؟ سندوتش الطحال هو الخيار الأمثل لك! هذه الوجبة الشعبية، التي تعتبر من الأكلات التقليدية في العديد من الثقافات، تتميز بمذاقها القوي وطريقتها البسيطة في التحضير.

المكونات:

طحال عجل (حوالي 2 كيلو)

ماء

ورق لوري

ملح

فلفل أسود

شطة حارة (اختياري)

بقدونس مفروم

زيت للقلي

خبز بلدي أو فينو

طريقة التحضير:

سلق الطحال: اغسلي الطحال جيدًا تحت الماء الجاري، ثم ضعيه في قدر كبير مع الماء وورقتي لوري. اتركيه على النار حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

التبريد والتقطيع: بعد النضج، اتركي الطحال يبرد تمامًا ثم قوم بتقطيعه إلى شرائح سميكة.

القلي: سخني كمية مناسبة من الزيت في مقلاة واسعة، ثم ضعي شرائح الطحال وقومي بتحميرها من كلا الجانبين حتى يصبح لونها ذهبياً.

التتبيل: بعد التحمير، تبلي شرائح الطحال بالملح والفلفل الأسود والشطة حسب الرغبة.

التقديم: قدمي شرائح الطحال الساخنة في خبز بلدي أو فينو مع إضافة البقدونس المفروم.

نصائح إضافية:

اختيار الطحال: عند شراء الطحال، تأكدي من أنه طازج ولونه وردي.

التتبيلة: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الكمون أو الكزبرة.

الجانب: قدمي سندوتش الطحال مع سلطة خضراء وبطاطس محمرة للحصول على وجبة متكاملة.

فوائد الطحال:

على الرغم من أن الطحال ليس من الأطعمة الشائعة في جميع الثقافات، إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والحديد.

هذا وقد يختلف طعم الطحال من شخص لآخر، لذا يمكنك تجربته مع توابل مختلفة للوصول إلى الطعم المثالي.