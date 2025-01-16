نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يواصل عروضه المميزة بثلاثية في شباك ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون في البريميرليج

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، ضمن فعاليات الأسبوع الحادي والعشرين، من مسابقة البريميرليج.

افتتح السويدي المتألق ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل أولى أهداف فريقه في اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 34.

ثم عاد ألكسندر إيزاك ليحرز الهدف الثاني لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 57، من تمريرة زميله برونو جيماريتش.

وفي الدقيقة 74، أحرز أنتوني جوردون الهدف الثالث لصالح نيوكاسل، من تمريرة نجم اللقاء ألكسندر إيزاك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 38 في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز الثامن عشر.