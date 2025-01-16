نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (14)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأربعاء، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
الطلبة × أربيل 2-1
زاخو × الكهرباء 0-1
الكرمة × النجف 1-0
الزوراء × النفط 3-1
القاسم × كربلاء 1-0
الحدود × ديالى 1-0
الميناء × نفط البصرة 2-0
نوروز × الكرخ 1-0
الشرطة × نفط ميسان 3-3
دهوك × القوة الجوية 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)
1- الزوراء: 28 نقطة
2- القوة الجوية: 28 نقطة
3- الشرطة: 27 نقطة
4- زاخو: 25 نقطة
5- دهوك: 24 نقطة
6- الطلبة: 24 نقطة