دوري نجوم العراق (14)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأربعاء، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

الطلبة × أربيل 2-1

زاخو × الكهرباء 0-1

الكرمة × النجف 1-0

الزوراء × النفط 3-1

القاسم × كربلاء 1-0

الحدود × ديالى 1-0

الميناء × نفط البصرة 2-0

نوروز × الكرخ 1-0

الشرطة × نفط ميسان 3-3

دهوك × القوة الجوية 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (14)

1- الزوراء: 28 نقطة

2- القوة الجوية: 28 نقطة

3- الشرطة: 27 نقطة

4- زاخو: 25 نقطة

5- دهوك: 24 نقطة

6- الطلبة: 24 نقطة