كأس هولندا: دي غرافشاب يستضيف هيراكليس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، فيلعب دي غرافشاب مع هيراكليس الساعة 20:45، وكويك بويز مع هيرنفين الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في دور الـ 16

إيجلز × أنشخيده 3-1

فالفيك × أوتريخت 1-2

رانيس بوغسه بويز × فينورد روتردام 1-4

الكمار × أجاكس أمستردام 2-0

نوردفيك × باريندريتشت 1-0

آيندهوفن × إكسيلسيور 5-4