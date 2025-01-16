نشكركم على متابعتكم خبر كأس هولندا: دي غرافشاب يستضيف هيراكليس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الخميس، مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس هولندا بكرة القدم، فيلعب دي غرافشاب مع هيراكليس الساعة 20:45، وكويك بويز مع هيرنفين الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في دور الـ 16
إيجلز × أنشخيده 3-1
فالفيك × أوتريخت 1-2
رانيس بوغسه بويز × فينورد روتردام 1-4
الكمار × أجاكس أمستردام 2-0
نوردفيك × باريندريتشت 1-0
آيندهوفن × إكسيلسيور 5-4