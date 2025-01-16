نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (15): الهلال يواجه الفتح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الخميس، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الأخدود مع الفيحاء الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، والهلال مع الفتح الساعة 18:05، والاتحاد مع الرائد الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
الشباب × الرياض 2-1
ضمك × الاتفاق 0-3
الخلود × الأهلي 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 37 نقطة
2- الاتحاد: 37 نقطة
3- النصر: 28 نقطة
4- القادسية: 28 نقطة
5- الأهلي: 26 نقطة
6- الشباب: 26 نقطة