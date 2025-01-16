دوري روشن السعودي (15): الهلال يواجه الفتح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الأخدود مع الفيحاء الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، والهلال مع الفتح الساعة 18:05، والاتحاد مع الرائد الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

الشباب × الرياض 2-1

ضمك × الاتفاق 0-3

الخلود × الأهلي 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 37 نقطة

2- الاتحاد: 37 نقطة

3- النصر: 28 نقطة

4- القادسية: 28 نقطة

5- الأهلي: 26 نقطة

6- الشباب: 26 نقطة