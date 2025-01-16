نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوتشي الروسي يوضح موقف يحيى عطية الله مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، إنهم تابعوا إصابة يحيي عطية الله خلال الفترة الأخيرة. وتابع أندريه أورلوف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الأهلي لم يتواصل معنا حتى الأن لتفعيل بند شراء اللاعب المغربي". وأكمل: "الأهلي يستطيع تفعيل بند الشراء الموجود في عقد عطية الله حتى انتهاء فترة الإعارة والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل".