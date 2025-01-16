الرياضة

سوتشي الروسي يوضح موقف يحيى عطية الله مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، إنهم تابعوا إصابة يحيي عطية الله خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أندريه أورلوف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الأهلي لم يتواصل معنا حتى الأن لتفعيل بند شراء اللاعب المغربي".

وأكمل: "الأهلي يستطيع تفعيل بند الشراء الموجود في عقد عطية الله حتى انتهاء فترة الإعارة والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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