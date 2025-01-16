كأس فرنسا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 32

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأربعاء مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس فرنسا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…

بورغوان جاليو × ليون 2-2 وبالترجيح 4-2

تروا × رين 1-0

تولوز × ستاد لافال 2-1

ستاد بريست × نانت 2-1

آ س كان × لوريان 2-1

تاوون × ستراسبورغ 2-2 وبالترجيح 3-5

كويفيلي × أنجيه 2-3

ستاد برواشين × أنيسي 1-1 وبالترجيح 4-3

إسبلاي سانت مارسيل × باريس سان جيرمان 2-4

باستيا × نيس 0-1

جانجون × سوشو 2-2 وبالترجيح 9-8

لو مان × فالينيسيان 1-1 وبالترجيح 4-3

ستاد ريمس × موناكو 1-1 وبالترجيح 3-1

هاغونو × دنكارك- تأجلت

دديفس كابورج × لو بوي 1-0

مارسيليا × ليل 1-1 وبالترجيح 3-4