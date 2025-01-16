نشكركم على متابعتكم خبر كأس فرنسا… النتائج الكاملة لمباريات دور الـ 32 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأربعاء مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس فرنسا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذا الدور…
بورغوان جاليو × ليون 2-2 وبالترجيح 4-2
تروا × رين 1-0
تولوز × ستاد لافال 2-1
ستاد بريست × نانت 2-1
آ س كان × لوريان 2-1
تاوون × ستراسبورغ 2-2 وبالترجيح 3-5
كويفيلي × أنجيه 2-3
ستاد برواشين × أنيسي 1-1 وبالترجيح 4-3
إسبلاي سانت مارسيل × باريس سان جيرمان 2-4
باستيا × نيس 0-1
جانجون × سوشو 2-2 وبالترجيح 9-8
لو مان × فالينيسيان 1-1 وبالترجيح 4-3
ستاد ريمس × موناكو 1-1 وبالترجيح 3-1
هاغونو × دنكارك- تأجلت
دديفس كابورج × لو بوي 1-0
مارسيليا × ليل 1-1 وبالترجيح 3-4