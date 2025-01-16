نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شبانة: إمام عاشور طاير فوق السحاب.. ورحيل زيزو من الزمالك كارثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتألق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" إمام عاشور متألق مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وسجل 6 أهداف في اخر 3 مباريات للأهلي، ومن ساعة المشجع الزملكاوي ما دعا على إمام وهو متألق ويسجل أهداف مع الأهلي".

وتابع:" إمام عاشور طاير فوق السحاب، ويؤدي بكل قوة ورجولة في الملعب وأصبح بينه وبين جمهور الأهلي قصة عشق لا تنتهي، بسبب الأداء المتميز المستمر".

وواصل:" الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، تحتاج لاعبين بمواصفقات خاصة مثل إمام عاشور، لاعب يمتلك إمكانيات عالية وقادر على قيادة الفريق في المباريات الصعبة".

وأكمل:" الزمالك تعاقد مع ما يقرب من 20 لاعب، ولكن لم يتألق منهم سوى لاعبان أو ثلاثة، والأفضل ضم لاعبين ذو إمكانيات عالية وشخصية كبيرة، أفضل يقودوا الفريق أفضل من 20 صفقة".

وشدد:" اللاعبي الذي يمتلك شخصية، مما كان هناك تراجع في المستوي سيكون قادر على قيادة الفريق وعمل الفارق، مثل محمد صلاح، وعمر مرموش".

وواستكمل:" رحيل زيزو من الزمالك، كارثة لأنه لاعب عنده شخصية، وقادر على عمل الفارق في الفريق، وشيكابالا عندما شارك المباراة الماضية ظهر بشكل جيد، وعمل أسيست لزيزو، لم يحدث من مصطفى شلبي مع الفريق منذ انتقاله".

وأردف:" عجبني تصرف إمام عاشور مع كهربا، عند استلام جائزة رجل المباراة، وكهربا قد تكون اخر مباراة له مع الأهلي اليوم، ولم يكن موفق في مباراة اليوم ولكنه لاعب كبير، وإمام أصر على أنه يسلمه الجائزة ليقول لجمهور كهربا أهو".