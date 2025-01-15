تصنع المعجزات: عشبة خضراء برائحة حلوة وبسعر التراب تزيل السموم من الجسم وتمنع ارتفاع سكر الدم.. وفوائد أخرى عديدة!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الكزبرة واحدة من اكثر الاطعمة والنباتات الفعالة بشكل كبير في تنظيف الاعضاء الداخلية للجسم، حيث ان الكزبرة قد ثبتت فعاليتها في ازالة الزئبق من الاعضاء الداخلية وبالتالي فإنه يساهم في تنقية الجسم من السموم، وليس هذا فقط بل ان الكزبرة تساهم بشكل كبير في تنقية الكلى والكبد والبنكرياس بسبب المعادن المتنوعة التي توجد بها،

فوائد الكزبرة للجسم

تحتوي الكزبرة على (67 مغ في 100 غ) من الكالسيوم، وتحتوي ايضًا على (%26,05) من النسبة المسموح بها يوميًا من البوتاسيوم، وتحتوي على (%12,64) من النسبة المسموح بها يوميًا من الحديد، كما تحتوي على (26 مغ في 100 غ) من الماغنسيوم، و(%21,50) من الكمية المسموح بها يوميًا من المنغنيز، لذلك فإنها تعتبر واحدة من اكثر الاعشاب التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن بنسبة كبيرة ايضًا يحتاجها الجسم.

طريقة تناول الكزبرة