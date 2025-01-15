انت الأن تتابع خبر "كنز بمليون جنية"...أوعي ترميه تاني هتعملي ماسك عبقري لبشرتك لتكون منورة ونضرة طبيعيًا بمكونات بسيطة قشر البطاطس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح البحث عن حلول طبيعية وفعالة للعناية بالبشرة هدفًا للكثيرين، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية استخدام المكونات الطبيعية من بين هذه الحلول، يبرز ماسك قشر البطاطس كأحد الوصفات المبدعة التي تساعد في تعزيز نضارة البشرة وجعلها أكثر إشراقًا وبفضل مكوناته البسيطة والطبيعية، يمكن لهذا الماسك أن يمنح بشرتك إشراقة ولمعانًا طبيعيًا دون الحاجة إلى مستحضرات تجميل باهظة الثمن في هذا المقال، سنتعرف على فوائد ماسك قشر البطاطس وطريقة تحضيره للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

مكونات ماسك قشر البطاطس الفعّال للعناية بالبشرة

قشور 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، حسب نوع البشرة)

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها.

ضعي قشور البطاطس في الخلاط أو الكبة وافرميها حتى تصبح ناعمة.

في وعاء صغير، اخلطي قشور البطاطس المفرومة مع الزبادي والعسل حتى يتجانس الخليط إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك إضافة عصير الليمون للمساعدة في تقليل الإفرازات الدهنية.

اغسلي وجهك جيدًا وجففيه.

ضعي الماسك على وجهك باستخدام فرشاة أو بأصابعك، مع تجنب منطقة العينين.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

استخدمي منشفة ناعمة لتجفيف بشرتك.

بعد الشطف، يمكنك استخدام مرطب خفيف للحفاظ على نعومة بشرتك.

فوائد قشر البطاطس للبشرة

يحتوي قشر البطاطس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، مثل:

فيتامين C: يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

النشا: يساهم في تقليل الإفرازات الدهنية وتهدئة البشرة المتهيجة.

البوتاسيوم: يرطب البشرة ويعزز مرونتها.