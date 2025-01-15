المسلماني يوجّه الشكر لجمهور إذاعة القرآن الكريم : نحن في خدمة القرآن ولسنا في خدمة القراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 01:31 مساءً - وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لجمهور إذاعة القرآن الكريم ، والذي أبدي إعجاباً كبيراً وتقديراً واسعاً للخريطة الجديدة للإذاعة . وقال : إن دولة التلاوة في مصر لها مكانتها التاريخية والعالمية ، ونحن نعتز بثراء المدرسة المصرية وتعدد نجومها الزاهرة ، لكن خريطة إذاعة القرآن الكريم لا تحتمل كل هذه الأسماء الجليلة في وقت واحد ، ولذا تم اختيار الأفضل بين الأفاضل ، والأكثر حضوراً بين المتميزين . وسوف يخضع هذا التقدير المبدئي للمراجعة المستمرة ، مراعاةً لتفاوت الأذواق ، واختلاف الرؤي ، وتعدد وجهات النظر.

وأضاف المسلماني : لقد وضعنا خريطة تنهض بالأساس علي عمالقة التلاوة ، والذين تراجعت حصتهم وسط الزحام ، وتراجع وجودهم خلافاً لمكانتهم ومساحتهم .. علي مدي تاريخ إذاعة القرآن الكريم .

وتشمل الخريطة في دورتها الحالية 32 من السادة القراء .

من عمالقة القراء : الشيخ مصطفى إسماعيل ، الشيخ محمد رفعت . الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، الشيخ محمد صديق المنشاوي ، الشيخ محمود خليل الحصري . الشيخ محمود على البنا ، الشيخ علي محمود ، الشيخ محمد محمود الطبلاوي ، الشيخ ابو العينين شعيشع ، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي .

ومن كبار القراء : الشيخ أحمد نعينع ، الشيخ عبد العظيم زاهر ، الشيخ ابراهيم الشعشاعي ، الشيخ راغب مصطفى غلوش ، الشيخ منصور الشامي الدمنهوري ، الشيخ محمد عبد العزيز حصان ، الشيخ شعبان عبد العزبز الصياد ، الشيخ حمدي الزامل ، الشيخ طه الفشني ، الشيخ محمود عبد الحكم ، الشيخ عبد العزيز علي فرج ، الشيخ عبد الرحمن الدروى ، الشيخ عبد العاطي ناصف ، الشيخ محمد أحمد شبيب ، الشيخ محمود محمد رمضان ، الشيخ محمد بدر حسين ، الشيخ الشحات محمد أنور ، الشيخ أحمد محمد عامر ، الشيخ كامل يوسف البهتيمي ، الشيخ احمد سليمان السعدنى ، الشيخ علي حزين ، الشيخ علي حجاج السويسي.

ولا تعني الخريطة الجديدة استبعاد السادة القراء المتميزين الآخرين ، حيث يتم بث قراءاتهم علي محطات الإذاعة المصرية ، إلي حين مراجعة خريطة إذاعة القرآن الكريم بعد الدورة الحالية.

وسينطلق الآذان للصلوات الخمس بأصوات سبعة من عمالقة القراء : الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، الشيخ محمد رفعت ، الشيخ محمد صديق المنشاوي ، الشيخ محمود خليل الحصري ، الشيخ سيد النقشبندي . الشيخ علي محمود ، الشيخ طه الفشني .

واختتم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إننا ننظر بكل الاحترام والتقدير للسادة القراء وعائلاتهم ونقابتهم الموقرة ، ولكننا نأكد أن هدفنا الأسمي هو خدمة القرآن الكريم ، وتعزيز المدرسة المصرية للتلاوة بأفضل رموزها ، ودعم القوة الناعمة لبلادنا عبر تقديم أجمل الأصوات وأروع التلاوات. وهو ما أدي ألي ارتياح غير مسبوق لدي عشرات الملايين من المستمعين إزاء إذاعتهم المفضلة.