انت الأن تتابع خبر إعلام إسرائيلي:نتنياهو أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب وسائل الإعلام العبرية، سيجري نتنياهو مشاورات مساء اليوم الأريعاء مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

واوضحت وسائل الإعلام أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة والوزراء عدلوا برامجهم.

وينص الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 مختطفين باليوم الأول و4 باليوم السابع و3 في اليوم الـ14، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن حماس قدمت ردا إيجابيا على إبرام الصفقة.