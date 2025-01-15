انت الأن تتابع خبر الأمن السوري يلقي القبض على مصري نشر فيديو ضد السيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر بوزارة الداخلية السورية لـ"رويترز" إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على مصري كان يقاتل مع جماعات متشددة لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



وأوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض عليه بعد بثه تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي يهدد فيها الحكومة المصرية.



ووفقا لـ"رويترز" قد تساعد هذه الخطوة على تخفيف قلق مصر من اعتلاء هيئة تحرير الشام المسلحة، التي قادت الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، السلطة في ضوء حملة الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المسلمين في الداخل.



ونشر المتشدد أحمد المنصور مقطعا مصورا هذا الأسبوع قال فيه إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلقى نفس مصير الأسد.



وذكرت المصادر أن السلطات ألقت القبض على المنصور بسبب ذلك المقطع ومنشورات أخرى وهو معتقل حاليا في مركز احتجاز.



ورغم أن الحكومة المصرية تعبر في معظم بياناتها الرسمية عن دعمها للشعب السوري، تنتقد وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة تغير نظام الحكم في دمشق وتعبر عن مخاوفها من عودة جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع من الإدارة الجديدة في سوريا التي تقودها هيئة تحرير الشام.



وقال المصدر إن السلطات السورية هي التي ألقت القبض عليه بعدما تلقت الرسالة من الحملة الإعلامية المصرية"، مضيفا أنها إشارة إلى القاهرة التي تعتبر هذه القضية مهمة للغاية.



وكانت أسرة شاب مصري يقيم في سوريا ويحرض ضد مصر قد أعلنت تبرؤها منه، حيث بث والده فيديو أعلن فيه نفيه ما ردده ابنه أن الحكومة المصرية استوقفته وأسرته وقامت بحبسهم.



وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما معلنا استنكاره لتصرفاته، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيق أحمد للحصول على الماجستير من إيطاليا.



وكان أحمد المنصور قد أثار جدلا واسعا بعد ظهوره في فيديوهات من مكتبه بالعاصمة السورية دمشق يهاجم فيها مصر، مهددا بثورة وعنف ضد مصر.