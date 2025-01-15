لوس أنجلوس تواجه مجددًا “تحذير العلم الأحمر”.. ماذا يعني ذلك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:00 مساءً - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذير العلم الأحمر مرة أخرى، مما يشير إلى “وضع خطير بشكل خاص” في بعض مناطق لوس أنجلوس وفنتورا، وذلك اليوم الأربعاء، مع توقع هبوب رياح عاصفة، وفقًا لشبكة “سي أن أن”.

ورغم أنه من غير المتوقع أن تكون رياح اليوم الأربعاء بنفس قوة رياح الأسبوع الماضي، إلا أن سرعة الرياح في المناطق المرتفعة قد تتجاوز 50 ميلًا في الساعة، مما قد يؤدي إلى انتشار حرائق جديدة بسرعة خارج السيطرة.

منطقة إيتون

بينما سيستمر تحذير العلم الأحمر في منطقة إيتون، أفادت خدمة الأرصاد الجوية بأن “الرياح في منطقة حريق باليساديس من المتوقع أن تكون في الحد الأدنى من التوقعات”.

من المتوقع أن تنتهي صلاحية معظم تحذيرات العلم الأحمر في جنوب كاليفورنيا بحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

تحسن الظروف

من المتوقع أن تبدأ الظروف في التحسن يوم الخميس، مع توقع انخفاض شدة الرياح، حيث تشير التوقعات إلى هبوب رياح بسرعة 30 ميلًا في الساعة، مع انتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر.