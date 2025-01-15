كأس فرنسا: ركلات الترجيح تقول كلمتها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:55 صباحاً - تأهل فريق نيس إلى دور الـ 16 من كأس فرنسا بكرة القدمبفوزه على مضيفه باستيا بهدف دون مقابل في دور الـ 32 من المسابقة.

وإلى الدور ذاته تأهل جانجون بفوزه على سوشو بركلات الترجيح 9-8 بعد التعادل 2-2 المباراة، ولو مان بفوزه على فالينسيان بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في المباراة 1-1، وودع موناكو المسابقة بخسارته أمام ستاد ريمس بركلات الترجيح 1-3 بعد التعادل 1-1، وفاز ديفس كابورج على لو بوي 1-0، وليل على مارسيليا بركلات الترجيح أيضاً 4-3 بعد التعادل 1-1.