اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول ”يون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 07:34 صباحاً - أعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنّها اعتقلت الرئيس المعزول يون سوك-يول لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتعد هذه هي أول مرة يعتقل فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.

وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف "يون"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وينقل مكتب التحقيق، "يون" إلى المجمع الحكومي في جواتشيون، جنوب العاصمة سول مباشرة حاليًا.

واقتيد يون من مقرّ إقامته الرسمي المحصّن بشدّة في وسط سيول ضمن موكب أمني إلى مقرّ هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن أعلن فريق مشترك من المحقّقين والشرطة أنّهم نفذوا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد.

من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول أنّه وافق "حقنًا للدماء" على الرضوخ لأوامر المحقّقين بالمثول أمامهم لاستجوابه، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.

وقال يون في رسالة مصوّرة نشرت بعد أن أوقفته سلطات التحقيق واقتادته إلى مقرّها "لقد قررتُ الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد"، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له "من أجل تجنّب أيّ إراقة مؤسفة للدماء".