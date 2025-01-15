نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام

يلتقي الجانرز مع ضيفه توتنهام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمي: ديفيد رايا

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، جابرييل ميجاليس، ويليام صاليبا، جوراين تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد\

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة،بينما يتواجد توتنهام هوتسبير في المرتبة الثانية عشر برصيد 24 نقطة.

وتنقل مباراة آرسنال ضد توتنهام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.