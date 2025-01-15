انت الأن تتابع خبر ندمت اني معرفهاش.. حطي الفازلين على الخميرة وشوفي المفاجأة اللي مش هتتوقعيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشكلة خشونة البشرة في منطقة اليدين والقدمين، بسبب تعرضها المستمر للعديد من العوامل مثل المواد الكيميائية والمنظفات القاسية، مما يؤدي إلى تلف البشرة وجفافها. لا تتوقف المشكلة هنا، بل قد يتغير لون الجلد ويظهر بشكل غير جذاب، مما يسبب شعورًا بالإحراج لدى الكثيرات. وعلى الرغم من وجود العديد من كريمات التقشير المتاحة في السوق، إلا أن هذه الحلول قد تكون مكلفة أو تحتوي على مواد كيماوية قد تضر بالبشرة على المدى البعيد. ولكن ماذا لو كان هناك طرق طبيعية وسهلة يمكنك تحضيرها في المنزل للحصول على يدين وقدمين ناعمتين وجميلتين؟ إليكِ الطريقة.

وصفة الفازلين والخميرة لتقشير اليدين والقدمين

تعتبر اليدين والقدمين من أكثر أجزاء الجسم عرضة للتلف بسبب كثرة الاستخدام والتعرض للعوامل البيئية مثل التلوث، الحرارة، البرودة، والأوساخ. هذه العوامل تؤثر على الجلد وتجعله أكثر جفافًا وخشونة. ولحل هذه المشكلة، نقدم لك وصفة طبيعية وبسيطة باستخدام مكونات متوفرة في معظم المنازل، والتي ستساعدك على استعادة نعومة بشرتك وتجديدها.

المكونات

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

وعاء يحتوي على ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير:

أولًا، جهزي وعاء مناسب لتحضير الوصفة.

امزجي الخميرة الفورية مع عصير الليمون والفازلين الطبي جيدًا حتى تتجانس المكونات وتصبح لديكِ خليط ذو قوام مناسب.

إذا أردتِ الحصول على نتيجة أفضل، يمكنك إضافة ملعقتين من الملح إلى الماء الدافئ الذي ستنقعين فيه يديك وقدميك لاحقًا.

طريقة الاستخدام

بعد تحضير الخليط، ضعيه على يديكِ وقدميكِ بالتساوي.

لتثبيت الخليط والحفاظ عليه من الجفاف، قومي بارتداء قفازات لليدين وجوارب للقدمين.

اتركي الخليط لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة لتسمحي للبشرة بامتصاص المكونات والتمتع بفوائدها.

بعد انتهاء الوقت المحدد، حضري وعاء من الماء الدافئ وأضيفي إليه الملح. ضعي يديك وقدميك في هذا الماء لمدة 5 دقائق.

استخدمي فوطة نظيفة لفرك يديك، وإذا كنتِ بحاجة لتقشير القدمين، استخدمي الحجر المخصص لذلك بلطف.

وأخيرًا، اغسلي يديك وقدميك بالماء البارد لتغلق المسام وتمنح بشرتك شعورًا بالانتعاش.

نتائج الاستخدام