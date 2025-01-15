الرياضة

تشكيل الأهلي الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يايسله مدرب أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخلود بعد قليل بستاد الحزم في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الخلود

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: بكر، ميريح ديميرال، ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: الجهني، كيسي، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، توني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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