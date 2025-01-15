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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته، لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة في دوري "نايل"
أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل منهما من الإصابة.
قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.
كان الفريق قد حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.