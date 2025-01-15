الرياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته، لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ‏الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يختتم  استعداداته لمواجهة الجونة في دوري "نايل" 

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل ‏منهما من الإصابة.‏

قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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