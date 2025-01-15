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أحمد جودة - القاهرة - فيسبوك الآن بث مباشر ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف..مواجهة مرتقبة بين ليفربول ونوتنجهام فورست: موعد المباراة، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بث مباشر التفاصيل الكاملة

يسعى فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نوتنجهام فورست مساء اليوم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، وتحمل طابعًا خاصًا، حيث يهدف الريدز للثأر من نوتنجهام الذي هزمه في لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب أنفيلد.

موعد المباراة والتوقيتات ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي دون توقف

حسب الدول تُقام المباراة على ملعب "سيتي جراوند" وفق المواعيد التالية:

√ بتوقيت القاهرة: الساعة 10 مساءً.

√ بتوقيت السعودية وقطر والكويت: الساعة 11 مساءً.

√ بتوقيت المغرب والجزائر وتونس: الساعة 9 مساءً.

√ بتوقيت السودان وليبيا: الساعة 10 مساءً.

القنوات الناقلة وتردد بث المباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست بث مباشر

سيتم بث مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• تردد القناة على النايل سات:

✓ التردد: 11013.

✓ الاستقطاب: أفقي.

✓ معدل الترميز: 27500.

✓ معامل التصحيح: 5/6.

معلق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى التعليق على أحداث المباراة منا يضفي إثارة وتشويق.

بث مباشر

أهمية المباراة وترتيب الفريقين ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بث مباشر

يدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة.

حقق الريدز 14 انتصارًا، 4 تعادلات، وخسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 47 هدفًا مقابل 19 هدفًا في شباكهم.

أما نوتنجهام فورست، فيحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء، تعادل في 4، وخسر مثلها، وسجل الفريق 29 هدفًا بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

كما محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 13 تمريرة حاسمة، مما يجعله أحد أبرز لاعبي الدوري هذا الموسم.

يعتمد المدرب آرني سلوت بشكل كبير على صلاح في قيادة الفريق نحو تحقيق الانتصارات واستمرار الصدارة.

تشكيل الفريقين المتوقع ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بث مباشر

تشكيل ليفربول المتوقع:

• حراسة المرمى: أليسون بيكر.

• خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

• خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

• خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

تشكيل نوتنجهام فورست المتوقع:

• حراسة المرمى: ماتز سيلس.

• خط الدفاع: أولا أينا، موريلو، نيكولا ميلينكوفيتش، نيكو ويليامس.

• خط الوسط: نيكولاس دمينيجيز، مورجان جيمس وايت، إليوت أندرسون.

• خط الهجوم: أنتوني إيلانجا، كريس وود، كالوم هودسون.

التاريخ يُنصف ليفربول مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي اليوم بث مباشر

التقى الفريقان في 105 مباريات سابقة، فاز ليفربول في 53 مباراة، بينما حقق نوتنجهام الفوز في 25 لقاء، وانتهت 27 مواجهة بالتعادل.

سجل لاعبو ليفربول 174 هدفًا مقابل 100 هدف لنوتنجهام.

حكم المباراة يقود اللقاء الحكم كريستوفر كافانا، الذي يمتلك خبرة كبيرة في إدارة المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة اليوم تحمل أهمية بالغة لكلا الفريقين؛ ليفربول يسعى لتعزيز صدارته والابتعاد عن أقرب منافسيه، بينما يطمح نوتنجهام فورست لتثبيت أقدامه في مراكز المقدمة ومواصلة المنافسة.

و من المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه كلا الفريقين هذا الموسم.