نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي: لهذا السبب أتمنى تجسيد "أمنحتب" والشيخ محمد عبده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان خالد النبوي عن طموحاته الفنية، حيث أعرب عن رغبته في تقديم عمل فني عن مدينة بورسعيد الباسلة خلال السبعينيات، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في كتابة جزء من السيناريو لهذا المشروع.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه قد يشارك في التمثيل في هذا العمل، لكنه يخطط لإخراجه بنفسه، مؤكدًا أن تاريخ هذه المدينة العظيمة وما قدمته لمصر يستحق الاهتمام.

وأضاف أنه يطمح أيضًا لتقديم شخصية الوزير "أمنحتب" من التاريخ المصري القديم، نظرًا لأهمية هذه الشخصية العلمية والسياسية، حيث يمثل رمزًا لمكانة مصر الحضارية.

كما أشار إلى رغبته في تجسيد شخصية الإمام محمد عبده، كاشفًا عن كتابة ثلاث حلقات من العمل المخصص لهذه الشخصية، ومؤكدًا على أهميته الكبيرة في التاريخ المصري.