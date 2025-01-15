انت الأن تتابع خبر إحذروو .. علامات إذا ظهرت على بشرتك فأعلم أنك مصاب بالسرطان وعليك زيارة الطبيب فورا .. خلي بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك أنواع مختلفة من السرطانات منها ما هو حميد والآخر قد يكون سرطان خميس ولكن في جميع الأحوال أمراض السرطانات هي أمراض خطيرة يمكن أن تؤدي لا قدر الله إلى وفاة الإنسان، لذلك أن تتم أعراض مبكرا هو أمر ضروري لأنها يسهم في زيادة فرص العلاج والنجاة، وفي هذا الموضوع أتحدث معكم عن سرطان الجلد والذي تظهر أعراضه واضحة على البشرة وعلى الجسم تابعونا لمزيد من التفاصيل.

أعراض سرطان الجلد

يوجد مجموعة من الأعراض التي تدل على الإصابة بسرطان الجلد وتختلف- بالطبع- الأعراض حسب نوع السرطان كالتالي:

أعراض سرطان الجلد القاعدي، تتمثل في وجود بعض النباتات والكتل التي يمكن أن تكون شفافة ولا مخفي الجسم أو على الوجه بالإضافة إلى وجود بعض القرح المفتوحة في الجلد والتي لا تلتئم بمرور الوقت وأحيانا تكون هذه القرح نازفة، أو وجود بقعة تشبه إلى حد كبير أن ندبه على البشرة دون وجود جرح

أعراض سرطان الجلد الحرشفي، تتمثل في ظهور العديد من البقعة الحمراء بشكل غير منتظم على الجسم أو بقع في البشرة تشبه إلى حد كبير البقع العمرية.

أعراض سرطان الجلد الميلانيني، ومن أعراضه هو تتكون شامة تكون بحجم كبير بلون غير متماثل أو تكون أفعال جلدية صغيرة في مناطق متفرقة على الجلد

متى تزور الطبيب؟