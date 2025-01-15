وزير التعليم: طالب البكالوريا من حقه دراسة مواد الصف الثانى فى الصف الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 01:31 مساءً - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن موعد دخول الامتحان فى البكالوريا المصرية يحدده الطالب وفقا للفرص الامتحانية المتاحة فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام، فالطالب يستطيع أن يأخذ مواد الصف الثاني الثانوي فى الثالث الثانوي العام وليس العكس.

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى مؤتمر صحفى، أن شهادة النيل الدولية معتمدة دولياً ولها اعتراف دولي، وأي شهادة تتطلب اعتراف دولي يجب أن تطبق وتدرس فعليا ويتم تقييمها قبل الاعتراف الدولي بها.

وأوضح أن مسمى البكالوريا غير نهائي ولكنه الأشهر، مشيرا إلى أن اللغة الأجنبية الأولى بالصف الثاني الثانوي هي اللغة التي درسها الطالب طوال فترة دراسته سواء إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وسيتم وضع مناهج المحاسبة وإدارة الأعمال والبرمجة بشكل جديد بالكامل لأنها مواد مستحدثة.

وأكد عبد اللطيف، أن الطالب الذي يرسب في الصف الثاني الثانوي سيدخل الفرصة الثانية أو يدرسمواد الصف الثانى بالعام المقبل مع مواد الصف الثالث الثانوى.