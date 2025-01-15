العالم اليوم - ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي "مغشوش" في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 04:23 مساءً - ارتفع، الأربعاء، عدد ضحايا تناول مشروب كحولي مغشوش في تركيا إلى 19 شخصا خلال 48 ساعة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، الأربعاء، أن 19 شخصا قضوا خلال 48 ساعة في إسطنبول بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا، فيما أشارت الحصيلة التي نشرت الثلاثاء إلى وفاة 11 شخصا في غضون 24 ساعة بحسب الوكالة.

وأضافت أن 43 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الصحة.

وكانت وكالة الأناضول قد أوردت في وقت سابق أن "38 شخصا، بينهم 26 أجنبيا، نقلوا إلى عدة مستشفيات في المدينة بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا. وقضى من بينهم 11 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وفي العام 2024، أصيب 110 أشخاص بعارض صحي بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم، وفق ما ذكرت بلدية إسطنبول على "إكس".

ويُشتبه في أن الكحول مغشوش بالميثانول، وغالبا ما يضاف الميثانول إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فاعليتها، وقد يؤدي الميثانول إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.