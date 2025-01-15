تأثير مذهل”.. الفواكه والخضروات تساهم في تقليل خطر الاكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:00 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أن زيادة استهلاك الفواكه والخضروات في النظام الغذائي يمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل.

تم إجراء الدراسة على توائم وشارك فيها أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك. وتعتبر دراسات التوائم، وفقًا لموقع “ساينس أليرت”، مفيدة بشكل خاص للباحثين، حيث أن التوائم يتشابهون بشكل كبير من الناحية الجينية.

لذا، فإن أي اختلافات في الصحة، مثل أعراض الاكتئاب، من المرجح أن تعود إلى عوامل مثل النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، وظروف المعيشة.

قام باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا بتحليل بيانات استطلاعية تتعلق بالنظام الغذائي والمزاج لـ 3483 فردًا، جميعهم في عمر 45 عامًا أو أكثر، مع فترات متابعة تصل إلى 11 عامًا.

تقول عالمة الوراثة كارين ماثر من جامعة نيو ساوث ويلز: “يتشارك التوأمان في 50-100% من خلفيتهم الجينية، وعندما يتم تربيتهم معًا، يتشاركون نفس البيئة العائلية”.

وعند مقارنة استهلاك الخضروات والفواكه بشكل معتدل مع استهلاك كميات قليلة منها، كان الفرق في مستويات الاكتئاب أقل وضوحًا.