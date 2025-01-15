إنتهاء خلاف أسرة شكري سرحان بواسطة نقابة المهن التمثيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء خلاف أسرة الراحل شكري سرحان، مع عمر متولي وأحمد فتحي.

زيارة الإعلامي محسن سرحان

حيث قال الدكتور أشرف زكي إنه تشرف بزيارة الإعلامي محسن سرحان ممثل أسرة الفنان شكري سرحان نيابة عن السفير يحيي سرحان نجل الراحل شكري سرحان.

اعتذار النقابة لـ شكري سرحان

وتقدم الدكتور أشرف زكي بالاعتذار باسمه وباسم النقابة بالاعتذار وخالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان وأبلغه أن عمر متولي وأحمد فتحي لا يقصدان أي إساءة وأبلغه تقديرهم واحترامهم للراحل شكري سرحان وتقبل محسن سرحان الاعتذار في حضور الفنان ايمن عزب عضو مجلس الإدارة والصديق لأسرة شكري سرحان وبذلك أغلق باب الخلاف تماما.

وأشار الدكتور أشرف زكي أنه يحترم حرية الرأي والتعبير وهو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة.