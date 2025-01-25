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الدوري البرتغالي (19): سبورتينغ لشبونة يستقبل ماديرا

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الدوري البرتغالي (19): سبورتينغ لشبونة يستقبل ماديرا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، حيث يلتقي الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة فارينزي مع ريو آفي، وفاماليكاو مع إستريلا أمادورا، ويلعب كاسابيا مع بنفيكا الساعة 21:00، وسبورتينغ لشبونة مع ناسيونال ماديرا الساعة 23:30.

أمس، فاز أروكا على موريرينسي 1-0 في انطلاقة مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 44 نقطة
2- بنفيكا: 41 نقطة
3- بورتو: 40 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 34 نقطة
5- سانتا كلارا: 31 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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