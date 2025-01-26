إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لغزة من صندوق «تحيا مصر»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:33 مساءً - استمرارا لجهود الدولة المصرية يطلق صندوق تحيا مصر اليوم الاحد أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وفعاليات أسبوع الخير بمدينة الأسمرات.

وتعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات ، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

وتشهد مدينة الأسمرات تنفيذ "فعاليات أسبوع الخير" من صندوق تحيا مصر الذي يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية ، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكفوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقي لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.