انت الأن تتابع خبر "كلمة كنز قليلة عليها".. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الجنكة من أقدم النباتات الحية على كوكب الأرض، ولها فوائد صحية فريدة تجعلها محط اهتمام واسع، حيث تنتمي هذه العشبة إلى أصول صينية، لكن في الوقت الراهن أصبحت تُزرع في العديد من الدول مثل اليابان، وتُعرف الجنكة أيضًا بعشبة النسيان، لكن يُطلق عليها لقب أشجار الذكاء نظرًا لدورها الفعال في تعزيز الذاكرة، ويمكن العثور على عشبة الجنكة في شكل أقراص مكملات غذائية متاحة في الصيدليات.

الاستخدامات التاريخية

استخدمت الجنكة منذ العصور القديمة كوسيلة لحماية الذاكرة والعقل، بفضل احتوائها على مواد كيميائية مضادة للأكسدة، يُعتقد أن المركبات الأكثر فائدة في الجنكة هي الفلافونويدات، التي تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة وتساهم في تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية الدموية وتقليل التصاق الصفائح الدموية.

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