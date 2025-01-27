انت الأن تتابع خبر مش هتتوقع انه يعمل كل ده!!.. هذا ما يحدث للسكر والقلب عند تناول الشاي... هتقول ياريتني كنت عرفت من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ويطلق عليه أحيانًا “مشروب الملايين” نظرًا لشعبيته الواسعة وتعدد أنواعه. ما يميز هذا المشروب هو احتواؤه على العديد من المركبات المفيدة لصحة الجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة والبوليفينولات، وفي السطور التالية، سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية للشاي، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم مستوى السكر في الدم وتأثيره على محاربة علامات الشيخوخة.

الشاي ونسبة السكر في الدم

أشارت صحيفة تايمز أوف إنديا (Times of India) إلى أن الشاي يحتوي على البوليفينولات التي تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، ومن خلال تعزيز حساسية الأنسولين، قد يسهم الشاي في الاستفادة من السكر بشكل أفضل في الجسمن ومع ذلك، ينبغي الحرص على تناوله باعتدال، حيث إن كوبين فقط يوميًا قد يكونان كافيين لتحقيق الفائدة وتجنّب زيادة استهلاك الكافيي،

الشاي ومحاربة الشيخوخة

يحتوي الشاي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الكاتيكين والبوليفينولات، والتي تساهم في تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي في الخلايا، ويعتبر الإجهاد التأكسدي أحد العوامل المسؤولة عن تسريع ظهور علامات التقدّم في العمر؛ حيث يؤدي إلى تلف الخلايا على المدى الطويل. وعندما يحد الشاي من هذه العملية، فإنه يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا لتبدو أصغر سنًا وأكثر حيوية.

الشاي الأخضر وتأخير علامات التقدم في العمر