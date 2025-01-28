الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

عزّز روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة الحادية والعشرين أمس، الإثنين…

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 17 هدفاً

2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 15 هدفاً

3- رافينيا (برشلونة): 12 هدفاً

4- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف

5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 9 أهداف

6- إنريكي غارسيا كيكي (ألافيس): 9 أهداف

7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف

8- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف

9- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف