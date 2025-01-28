نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
عزّز روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة الحادية والعشرين أمس، الإثنين…
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 17 هدفاً
2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 15 هدفاً
3- رافينيا (برشلونة): 12 هدفاً
4- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف
5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 9 أهداف
6- إنريكي غارسيا كيكي (ألافيس): 9 أهداف
7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
8- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف
9- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف