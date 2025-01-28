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الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

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الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

عزّز روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة الحادية والعشرين أمس، الإثنين…

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 17 هدفاً
2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 15 هدفاً
3- رافينيا (برشلونة): 12 هدفاً
4- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف
5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 9 أهداف
6- إنريكي غارسيا كيكي (ألافيس): 9 أهداف
7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
8- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف
9- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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